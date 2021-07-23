Бездомных Петербурга вакцинируют от коронавируса

В Петербурге горожане без определенного места жительства смогут привиться от коронавирусной инфекции. Вакцинацию проведут в специальном благотворительном автобусе.

Первый выезд благотворительного автобуса состоится в понедельник, 26 июля. За этот день рассчитывают привить несколько десятков бездомных, которые живут в приютах или на улице. Вакцинироваться в обычном прививочном пункте они не могут из-за отсутствия документов. Об этом сообщает общественная организация «Благотворительная больница».

Бездомные получат прививки вакциной «Спутник V». Каждому после прохождения вакцинации выдадут справку. Помогать в вакцинации бездомных будут медики из поликлиники №49.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге «Спутником Лайт» вакцинируют более 15 тысяч иностранцев.