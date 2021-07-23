В Петербурге «Спутником Лайт» вакцинируют более 15 тысяч иностранцев

Привиться от коронавируса хотят более 15 тысяч иностранцев. Фото: сайт вакцины "Спутник"

Привиться от коронавируса хотят более 15 тысяч иностранцев. Фото: сайт вакцины "Спутник"

Проживающих в Северной столице граждан других государств привьют от коронавируса вакциной «Спутник Лайт». Интерес к вакцинации проявили более 15 тысяч иностранцев.

Как сообщили в Смольном, заявки на вакцинацию иностранцев, которые учатся или работают в Петербурге, принимает Санкт-Петербургское агентство медицинского туриста. Заявки могут подать только работодатели или учебные заведения. По многочисленным просьбам сбор заявок продлили до 30 июля.

Число организаций, подавших запросы на вакцинацию «Спутником Лайт», превысило 400. Привиться от коронавируса хотят более 15 тысяч иностранцев.

Городские власти отмечают, что поставку «Спутника Лайт» в Петербург уже подтвердило Министерство здравоохранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти запретили работу передвижных шапито.