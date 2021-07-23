Цирк уехал: в Ленобласти запретили работу передвижных шапито

Цирк уехал: в Ленобласти запретили работу передвижных шапито
Александр Дрозденко поручил остановить работу передвижных цирков. Фото: pexels.com

В Ленинградской области на время приостановят работу передвижных цирков шапито.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленинградской области.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко на заседании областного штаба по нераспространению коронавируса дал поручение временно ограничить работу передвижных шапито цирков.

Губернатор Ленобласти искренне не понимает, почему бизнес в регионе должен простаивать из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а цирк шапито продолжать работу. Ведь смотреть развлекательное представление в замкнутом пространстве куда более опасно.

«Мы вещевые ярмарки запрещаем из-за ограничений, хотя это наш бизнес, и мы должны его поддерживать. А цирк шапито, где люди соберутся в помещении и будут сидеть два часа, почему-то разрешен», — заявил Александр Дрозденко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Дрозденко поручил завершить реновацию Лукашевской школы до 1 сентября.

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