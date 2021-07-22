Дрозденко поручил завершить реновацию Лукашевской школы до 1 сентября

Дрозденко подчеркнул, что стоит только на стороне детей. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Дрозденко подчеркнул, что стоит только на стороне детей. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил взять вопрос реновации Лукашевской школы на особый контроль областным комитетом общего и профессионального образования.

Как сообщает Online47, в ходе реновации в Лукашевской школе сложилась непростая ситуация. Директор образовательного учреждения с февраля постоянно находится на больничном. При этом контрольная точка реновации — 30 июня — уже пройдена.

Дрозденко заявил, что комитет по образованию должен взять ситуацию на контроль и проследить за тем, чтобы школа была открыта к началу учебного года — 1 сентября. Администрации Гатчинского района поручили обеспечить качественное завершение реновации.

Глава региона подчеркнул, что стоит только на стороне детей: власти должны сделать все, чтобы с 1 сентября ученики пришли уже в обновленную школу.

Также Дрозденко пообещал, что против виновника в срыве проекта реновации Лукашевской школы примут меры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургские колледжи пойдут более 25 тысяч выпускников школ.