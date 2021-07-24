«Зенит» обыграл «Химки» со счетом 3:1

«Зенит» обыграл «Химки» со счетом 3:1
Зенит. Фото: Twitter ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» в новом сезоне чемпионата России обыграл подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:1.

В составе сине-бело-голубых отличились Сердар Азмун (на 33-й минуте), Александр Ерохин (72-я) и Алексей Сутормин (79-я). За «Химки» единственный гол забил Илья Кухарчук.

В следующем туре «Зенит» сыграет против «Ростова» на выезде 1 августа.

В прошлом сезоне «Химки» набрали в 30 турах 45 очков, оказавшись на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фанатское объединение петербургского «Зенита» «Ландскрона» решило бойкотировать выездной матч с «Химками» из-за необходимости предоставления QR-кодов.

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