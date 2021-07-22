Фанаты «Зенит» решили бойкотировать матч с «Химками»

Болельщиков не устраивает, что их в последний момент предупредили о необходимости QR-кодов.

Фанатское объединение петербургского «Зенита» «Ландскрона» решило бойкотировать выездной матч с «Химками» из-за необходимости предоставления QR-кодов. Таким заявлением болельщики поделились в социальной сети «Вконтакте».

Фанаты отмечают, что не собираются выкупать свою квоту билетов на матч первого тура Российской премьер-лиги, который состоится 24 июля в Химках.

» Мы считаем такую ситуацию недопустимой и отказываемся от выкупа своей квоты билетов на эту игру. Просим всех фанатов проявить единство и отказаться от похода на гостевую трибуну»,

— гласит заявление «Ландскроны» в социальных сетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матч «Зенита» с «Химками» смогут посетить только болельщики с QR-кодами.