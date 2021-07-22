Матч «Зенита» с «Химками» смогут посетить только болельщики с QR-кодами

На матч первого тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Химки» пустят не более 1 тысячи болельщиков. Пройти на стадион можно будет только с QR-кодами.

Матч между «Зенитом» и «Химками» пройдет 24 июля на стадионе «Арена-Химки». Стадион рассчитан на 18,6 тысячи зрителей. Однако, по словам министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова, Роспотребнадзор постановил, что на матче будет присутствовать около 1 тысячи зрителей. Более того, допуск на стадион будет только по QR-кодам.

«Стадион свободный от COVID, мы будем всех пускать по QR-кодам», — сказал Терюшков в беседе с ТАСС.

Министр добавил, что в дальнейшем, когда будут послабления ковид-ограничений, максимальное количество зрителей на матчах может увеличиться. Однако QR-коды по-прежнему будут спрашивать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» разгромил «Локомотив» и выиграл Суперкубок России.