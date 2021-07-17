«Зенит» разгромил «Локомотив» и выиграл Суперкубок России

Команда петербургского «Зенита» обыграла московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу.

Сине-бело-голубые встретились с «Локомотивом» на стадионе «Калининград». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» победил благодаря голам полузащитника Далера Кузяева, забившего на 27-й минуте, нападающего Сердара Азмуна, отличившегося на 57-й минуте, и хавбека Александра Ерохина, который отправил мяч в ворота противника на 83-й минуте.

Для сине-бело-голубых это вторая подряд победа в Суперкубке России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финал Лиги чемпионов в 2022 году состоится в Петербурге. Исполком УЕФА заявил, что финал Лиги чемпионов в 2022 году должен состояться в Санкт-Петербурге. В организации заверили, что никаких изменений не обговаривается.