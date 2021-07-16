Финал Лиги чемпионов в 2022 году состоится в Петербурге

Никаких изменений в данном случае не планируется.

Исполком УЕФА заявил, что финал Лиги чемпионов в 2022 году должен состояться в Санкт-Петербурге. В организации заверили, что никаких изменений не обговаривается. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

До этого стало известно, что финал ЛЧ сезона 2020/21 перенесли из Стамбула в Порту. В связи с этим встал вопрос о том, поменяется ли что-то в 2022 году или Петербург сможет принять футбольных болельщиков. На данный момент, как выяснилось, переживать не о чем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подвели итоги проведения Евро-2020. Город принял семь встреч, которые посетили более 132,8 тысяч человек.