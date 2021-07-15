В Петербурге подвели итоги проведения Евро-2020

В Петербурге подвели итоги проведения Евро-2020
Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев

Все плановые матчи завершены, победитель выявлен, так что в городе решили подытожить проделанную работу.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июля, подвели итоги проведения матчей Чемпионата Европы по футболу 2020. Об этом сообщили в Смольном.

Город принял семь встреч, которые посетили более 132,8 тысяч человек. Они добирались до Крестовского острова благодаря станциям метро «Беговая», «Крестовский остров» и «Зенит». Всего с 12 июля по 2 июля подземка перевезла 12,5 миллионов человек, а в дни матча – 12,5 миллионов. Волонтеры и зрители матчей могли ездить бесплатно – таких поездок было совершено более 329,7 тысяч.

Что касается аэропорта Пулково, то он во время Евро-2020 обслужил 1,7 миллионов человек. Больше всего пассажиров обслужили 3 июля – 70,6 тысяч человек.

Отмечается, что гостям помогали разобраться в тех или иных вопросах сотрудники «AskmeSPb». Они ответили на 2,1 тысяч вопросов, большинство из которых задавали русскоязычные болельщики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург сделал все возможное, чтобы успешно провести матчи ЕВРО-2020.

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