Петербург сделал все возможное, чтобы успешно провести матчи ЕВРО-2020

Закончился чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020, в Петербурге было сыграно семь матчей.
Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга, город на Неве сделал все, чтобы матчи ЕВРО-2020 прошли успешно.
Так, пока проходили матчи на Крестовском острове, вводилось ограничение движения автотранспорта.
Всего для мероприятий было задействовано 1500 волонтеров, встречающих болельщиков и гостей города в аэропорту, вокзалах.
Также на время проведения чемпионата был создан Региональный центр управления пассажирскими перевозками, в его состав вошли более 13 организаций.
Ночью с 12 на 13 июня и с 21 на 22 июня, из-за того, что матчи заканчивались поздно, круглосуточно работали метро и некоторые маршруты наземного общественного транспорта.
Отмечается, что медицинские пункты, мобильные медицинские бригады работали на стадионе «Санкт-Петербург», на базах команд, в предматчевых гостиницах, на тренировочных площадках и фан-зонах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный оценил влияние Евро-2020 на развитие туризма в Северной столице.