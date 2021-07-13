Петербург сделал все возможное, чтобы успешно провести матчи ЕВРО-2020

Петербург сделал все возможное, чтобы успешно провести матчи ЕВРО-2020
Петербург принял семь матчей Евро-2020. Фото: Baltphoto

Закончился чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020, в Петербурге было сыграно семь матчей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга, город на Неве сделал все, чтобы матчи ЕВРО-2020 прошли успешно.

Так, пока проходили матчи на Крестовском острове, вводилось ограничение движения автотранспорта.

Всего для мероприятий было задействовано 1500 волонтеров, встречающих болельщиков и гостей города в аэропорту, вокзалах.

Также на время проведения чемпионата был создан Региональный центр управления пассажирскими перевозками, в его состав вошли более 13 организаций.

Ночью с 12 на 13 июня и с 21 на 22 июня, из-за того, что матчи заканчивались поздно, круглосуточно работали метро и некоторые маршруты наземного общественного транспорта.

Отмечается, что медицинские пункты, мобильные медицинские бригады работали на стадионе «Санкт-Петербург», на базах команд, в предматчевых гостиницах, на тренировочных площадках и фан-зонах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный оценил влияние Евро-2020 на развитие туризма в Северной столице.

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