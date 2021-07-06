Смольный оценил влияние Евро-2020 на развитие туризма в Северной столице

Смольный оценил влияние Евро-2020 на развитие туризма в Северной столице
Евро-2020 повлиял на развитие туризма в Петербурге. Фото: Baltphoto

Петербург показал, что умеет быть гостеприимным, при том это радушие стоит на высоком уровне, поэтому город может принимать мероприятия международного уровня.

«Новости малого бизнеса» пишут, что власти Петербурга в ожидании «эффекта кометы» от чемпионата Европы по футболу. Стоит напомнить, что последний матч в городе состоялся 2 июля.

«Эффектом кометы» считают такое явление, когда после крупных международных событий туристы еще некоторое время рады побывать в местах их проведения.

Председатель комитета по туризму Сергей Корнеев заявил, что главный эффект Евро-2020 для города на Неве — информационный. Сектор гостеприимства Петербурга показал свой высокий уровень работы.

По оценке директора ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилла Соколова в городе за время чемпионата побывало порядка 50 тысяч фанатов футбола.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что швейцарский футбольный фанат, ставший мемом, получил бесплатный билет в Петербург.

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