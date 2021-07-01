Швейцарский футбольный фанат, ставший мемом, получил бесплатный билет в Петербург

Швейцарский футбольный фанат, ставший мемом, получил бесплатный билет в Петербург
Мужчина снова прилетит в Петербург. Фото: pixabay.com

Он посетит игру, в которой Швейцария сыграет с Испанией.

Фанат сборной Швейцарии по футболу Лука Лаутенбах получил бесплатный билет на рейс до Санкт-Петербурга от авиакомпании Swiss. Об этом пишет Marca.

Болельщик получил известность после 1/8 финала турнира – после встречи Швейцарии и Франции. Тогда швейцарцы победили со счетом 5:4, игра выдалась нервной. Лаутенбах очень эмоционально реагировал на происходящее – его запечатлели камеры. Снимки так понравились пользователям соцсетей, что они стали делать картинки со смешными подписями.

После этого мужчина обратился к авиакомпании и попросил бесплатный билет. Ему подарили билет бизнес-классом, так что Лаутенбах прилетит в Петербург, чтобы поддержать любимую команду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 400 финнов заболели коронавирусом после поездки на Евро-2020 в Петербург.

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