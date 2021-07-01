Более 400 финнов заболели коронавирусом после поездки на Евро-2020 в Петербург

Cлучаи заболеваения COVID-19 чаще всего регистрировали в Хельсинки, Эспоо и Вантаа, а также в Пирканмаа и городах на юго-западе Финляндии. Фото: unsplash

Cлучаи заболеваения COVID-19 чаще всего регистрировали в Хельсинки, Эспоо и Вантаа, а также в Пирканмаа и городах на юго-западе Финляндии. Фото: unsplash

Минздрав Финляндии сообщил, что коронавирусом заразились 9% финнов, съездивших в Петербург на матчи чемпионата Европы по футболу.

По данным ведомства, в прошлом месяце не менее 4500 финских болельщиков посетили матчи Евро-2020 в городе на Неве. Среди вернувшихся на родину выявлено 386 случаев заражения коронавируса, еще полсотни человек заразились от них.

Как сообщает финский Минздрав, случаи заболевания COVID-19 чаще всего регистрировали в Хельсинки, Эспоо и Вантаа, а также в Пирканмаа и городах на юго-западе Финляндии.

Добавим, что на чемпионате Евро-2020 сборная Финляндии проиграла российской и бельгийской сборным, однако сумела одержать победу над сборной Дании и оказаться на третьем месте в группе. Но несмотря на это в плей-офф финны так и не вышли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число финнов, заболевших COVID-19 на Евро-2020, выросло до 300.