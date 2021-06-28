Число финнов, заболевших COVID-19 на Евро-2020, выросло до 300

Число финских болельщиков, которые подхватили ковид-19 после поездки в Северную столицу на мероприятие Евро-2020, выросло до 300 человек. Об этом сообщает THL.

Туристам из Финляндии необходимо пройти бесплатный тест на коронавирус. Отмечается, что сделать это нужно в течение 72 часов после возвращения в страну.

Известно, что на чемпионате Евро-2020 сборная Финляндии проиграла российской и бельгийской сборным, однако сумела одержать победу над сборной Дании и оказаться на третьем месте в группе. Но несмотря на это в плей-офф финны так и не вышли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сразу после футбольного матча Евро-2020 26-летний молодой человек, который приехал из Швеции, стал пострадавшим от рук неизвестного хулигана.