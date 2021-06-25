В Северной столице избили шведского болельщика после матча Евро-2020

В Северной столице избили шведского болельщика после матча Евро-2020
В Петербурге мужчина избил болельщика из Швеции. Фото: Pixabay

В Петербурге сразу после футбольного матча 26-летний молодой человек, который приехал из Швеции, стал пострадавшим от рук неизвестного хулигана.

В городе на Неве в среду, 23 июня был избит шведский болельщик. Это произошло сразу после матча Евро-2020 между сборными Швеции и Польши. Тогда первые одержали победу со счетом 3:2.

После матча болельщик из Швеции пошел в гостиницу по Петровскому проспекту в Петроградском районе. Тут-то на него и напал неизвестный хулиган.

Очевидцам происходящего пришлось позвонить в правоохранительные органы, чтобы оказать помощь туристу.

Отмечается, что агрессор не намеревался ограбить парня. Сам иностранец не понял в связи с чем на наго напали.

По подозрению в нападении задержан 25-летний петербуржец. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух женщин.

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