В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух женщин

Неизвестный напал на петербурженку на Синопской набережной.

Инцидент произошел на углу с Херсонской улицей, в районе дома №14.

Как стало известно gazeta.spb.ru сообщала о том, что на женщину и на ее подругу напал мужчина. Он был одет в ярко-голубые спортивные штаны.

По словам пострадавшей, он что-то спросил, а потом накинул на нее скрученную футболку для удушения. Женщина получила три удара по голове. Ее подруга отделалась ободранными ногами и ушибом пальца.

«Одна из девушек отказалась общаться с полицейскими, а вторая сообщила приметы злоумышленника. В течении короткого времени по приметам сотрудники полиции задержали мужчину. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательств. Ввиду его неадекватного поведения полицейские вызвали медиков, которые госпитализировали его в психиатрическую больницу», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию Центрального района обратился мужчина. Его пырнули в живот неизвестные на работе. Мужчина работает в магазине Zara на Невском проспекте. В половине восьмого вечера двое молодых злоумышленника в черных куртках ударили ножом мужчину в живот.