В Zara на Невском проспекте в Петербурге на сотрудника напали с ножом

В Zara на Невском проспекте в Петербурге на сотрудника напали с ножом
Из-за чего произошла такая ситуация неизвестно. Фото: unsplash

В полицию Центрального района обратился мужчина. Его пырнули в живот неизвестные на работе. Мужчина работает в магазине Zara на Невском проспекте. Об этом стало известно из группы «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

В половине восьмого вечера двое молодых злоумышленника в черных куртках ударили ножом мужчину в живот. Из-за чего произошла такая ситуация неизвестно. Полиция продолжает поиски.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе произошло смертельное ДТП.В Кировском районе Ленинградской области на 3 километре и 60 метров подъезд к станции Жихарева, мужчина 1981 г.=ода рождения, управляя своим автомобилем Renault Флюенс, двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю Фольксваген Фургон, под правлением мужчины 1967 года рождения.

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