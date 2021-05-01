В Кировском районе произошло смертельное ДТП

В Кировском районе произошло смертельное ДТП
В результате ДТП: водитель автомобиля Renault Флюенс от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Ленинградской области на 3 километре и 60 метров подъезд к станции Жихарева, мужчина 1981 г. рождения, управляя своим автомобилем Renault Флюенс, двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю Фольксваген Фургон, под правлением мужчины 1967 г. рождения.

В результате ДТП: водитель автомобиля Renault Флюенс от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пассажиры автомобили Renault Флюенс- женщина 1987 г. рождения госпитализирована в тяжелым состоянии, двое детей 2010 и 2017 г. рождения госпитализированы состояние средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что красная «Ауди» впечатала велосипедиста в забор на Елизаветинской.

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