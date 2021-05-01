Красная «Ауди» впечатала велосипедиста в забор на Елизаветинской

В Выборгском районе Петербурга случилась автомобильная авария с участием иномарки и каршеринга, при которой пострадал велосипедист.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, все случилось на Елизаветинской улице в Озерках. Сегодня днем там столкнулись каршеринг и автомобиль «Ауди».

При столкновении последний вылетел на тротуар и врезался в деревянный забор, сбив при этом велосипедиста. Человек оказался зажат между иномаркой и забором.

Свидетели аварии пишут, что велосипедист получил травмы. О других пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг едва не задавил пешеходов и снес светофор на перекрестке Садовой и Ломоносова. На кадрах записи с камер видеонаблюдения видно, что каршеринг занесло после того, как его зацепила машина перед перекрестком.