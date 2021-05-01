Каршеринг едва не задавил пешеходов и снес светофор на перекрестке Садовой и Ломоносова

В центре Петербурга произошла автомобильная авария с участием каршеринга. Он вылетел на тротуар и сбил светофор.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Все случилось утром 1 мая на перекрестке Садовой и Ломоносова. На кадрах записи с камер видеонаблюдения видно, что каршеринг занесло после того, как его зацепила машина перед перекрестком. Пользователи предположили, что водитель другой машины отъезжал с обочины, не глядя в зеркала.

В результате каршеринг вылетел на тротуар и сбил светофор. Стоявшая на перекрестке женщина вовремя успела отбежать. О пострадавших не сообщается.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и эвакуатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешеход попал под колеса машины на проспекте Ветеранов.