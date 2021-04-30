Пешеход попал под колеса машины на проспекте Ветеранов

Вечером 30 апреля в Кировском районе Петербурга на проспекте Ветеранов произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Hyundai сбил пешехода.

На место происшествия прибыл реанимобиль. Через 20 минут медики погрузили пострадавшего в машину и увезли его в сторону городской больницы на Авангардной улице, сообщает «Мегаполис».

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что рядом с пострадавшим сидела женщина с ребенком. Скорее всего, это его родственница. Остальные подробности не известны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автобус и легковой автомобиль устроили ДТП при повороте на 2-ю Советскую улицу. Транспортные средства поворачивали с Лиговского проспекта на 2-ю Советскую улицу.