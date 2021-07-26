Минздрав назвал противопоказания к вакцинации «ЭпиВакКороной»

Промежуточные результаты исследований "Спутника V" должны быть уже в середине этой осени. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Промежуточные результаты исследований "Спутника V" должны быть уже в середине этой осени. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Прививка вакциной от COVID-19 «ЭпиВакКорона» противопоказана людям со злокачественными новообразованиями, первичным иммунодефицитом и тяжелыми формами аллергии.

Минздрав отметил, что «Спутником V» можно без ограничений прививать людей с онкозаболеваниями, прошедших лечение. Вакцинировать можно людей, длительно проходящих курсы циклического лечения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований «ЭпиВакКороны» будут опубликованы в конце 2021 года — начале 2022. «КовиВак» тоже. Промежуточные результаты исследований «Спутника V» должны быть уже в середине этой осени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный санврач Магаданской области Светлана Корсунская подписала документ о введение в регионе обязательной вакцинации от COVID-19 некоторых категорий граждан.