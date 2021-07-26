На Колыме ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых

Главный санврач Магаданской области Светлана Корсунская подписала документ о введение в регионе обязательной вакцинации от COVID-19 некоторых категорий граждан.

Постановление коснется учителей и воспитателей, врачей, работников культуры и соцзащиты, поваров, официантов водителей, продавцов. К ним относятся рыбообработчики, госслужащие и работники ЖКХ. Первый компонент вакцины они должны получить до 20 августа. Об этом сообщает ТАСС,

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие COVID-19 могут страдать от последствий на протяжении долгих лет после заражения. Так, ученый Михаил Костинов уверен, что в течение трех месяцев после выздоровления наблюдается посткоронавирусный синдром. Возникают хронические недостатки иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.