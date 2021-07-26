Эксперты оценили продолжительность последствий коронавируса

Эксперты оценили продолжительность последствий коронавируса
Возникают хронические недостатки иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Переболевшие COVID-19 могут страдать от последствий на протяжении долгих лет после заражения.

Так, ученый Михаил Костинов уверен, что в течение трех месяцев после выздоровления наблюдается посткоронавирусный синдром. Возникают хронические недостатки иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет. При этом организм пациентов, переболевших тяжелой формой вируса, может никогда не оправиться от болезни. Костинов считает, у 35% таких людей здоровье уже не вернется на прежний уровень. Об этом сообщает РБК.

Доцент РУДН Сергей Вознесенский обратил внимание на то, что в посткоронавирусный синдром входит большой комплекс дефектов, требующих работы с различными врачами. Так, долгая реабилитация нужна в случае осложненного течения болезни. Вознесенский отметил, что однозначного ответа по последствиям заразы XXI века и их продолжительности нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвала необычный симптом коронавируса.

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