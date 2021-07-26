Врач назвала необычный симптом коронавируса

Врач назвала необычный симптом коронавируса
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Иногда из-за инфекции у пациентов начинаются проблемы с кожей.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала об одном нетипичном симптоме коронавируса, который встречается довольно редко. Речь идет о кожных реакциях, схожих с ожогами, пишет URA.RU.

Эксперт отметила, что коронавирус порой проявляется как токсикодермия. Выглядит это так, будто инфекция обжигает кожу изнутри. Обычно такие ожоги проходят за месяц или полтора. Также коронавирус может стать причиной псориаза – он возникает из-за перенесенного стресса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о новых симптомах у болеющих коронавирусом. По его словам, у пациентов стали чаще встречаться желудочно-кишечные симптомы. При этом нарушение обоняния и вкуса, наоборот, наблюдается реже.

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