Стало известно о новых симптомах у болеющих коронавирусом

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов назвал новые симптомы у болеющих коронавирусом.

По его словам, у пациентов стали чаще встречаться желудочно-кишечные симптомы, нарушение обоняния и вкуса, наоборот, наблюдается реже. Эксперт отметил, что это связано с изменением у вируса строения рецептор-связывающего домена S-белка, а также его взаимодействия с клетками.

«Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов», — цитируют его «Известия».

С начала пандемии в России выявлено 5 958 133 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 148 419 летальных исходов, выздоровел 5 341 231 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш объяснил россиянам, при каком иммунном ответе нужно сразу обращаться к врачам.