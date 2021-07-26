От COVID-19 в Петербурге скончалось еще 70 горожан

От COVID-19 в Петербурге скончалось еще 70 горожан
В Петербурге продолжают регистрировать смерти от коронавируса. Фото: unsplash

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 70 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 26 июля. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекцией. Лидером сегодня является Москва — 101 умерший с COVID-19. В Ленинградской области от ковида умерло 10 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 18 910 человек. За последние сутки также обнаружено 1 929 новых случаев заболевания вирусом. Выздоровело 1 298 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав назвал еще одну причину отказа от вакцинации от коронавируса.

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