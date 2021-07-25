Минздрав назвал еще одну причину отказа от вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Делать прививку не стоит во время грудного вскармливания.

Министерство здравоохранения России пополнило список причин, по которым человек может отказаться от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь причиной для метовода может стать грудное вскармливание. Помимо этого вполне легально отказаться от прививки можно при гиперчувствительности к компонентам препарата, а также у тех, у кого бывают тяжелые аллергические реакции.

Временный медотвод получают во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, а также во время обострения хронических болезней. В таком случае лучше посоветоваться с лечащим врачом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог обвинил россиян в «пофигизме», из-за которого растет смертность.