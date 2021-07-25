Минздрав назвал еще одну причину отказа от вакцинации от коронавируса

Делать прививку не стоит во время грудного вскармливания.
Министерство здравоохранения России пополнило список причин, по которым человек может отказаться от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь причиной для метовода может стать грудное вскармливание. Помимо этого вполне легально отказаться от прививки можно при гиперчувствительности к компонентам препарата, а также у тех, у кого бывают тяжелые аллергические реакции.
Временный медотвод получают во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, а также во время обострения хронических болезней. В таком случае лучше посоветоваться с лечащим врачом.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог обвинил россиян в «пофигизме», из-за которого растет смертность.