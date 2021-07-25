Вирусолог обвинил россиян в «пофигизме», из-за которого растет смертность

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Эксперт считает, что нужно осознанней подходить к происходящему, тогда дела пойдут лучше.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, в чем причина высокого процента смертности от коронавируса в России. Он убежден, что во всем виноват «пофигизм» граждан. Об этом пишет «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что в стране замечено снижение заражаемости, но при этом тревожит количество летальных исходов. Врач убежден, что виноваты не новые штаммы, а безразличное отношение россиян к коронавирусу.

«Ухудшение ситуации вызвано отсутствием иммунной прослойки, коллективного популяционного иммунитета, отменой и ослаблением карантинных мероприятий, безразличным и даже пофигистическим отношением некоторых людей к рекомендациям, даже игнорирование их, и низкими темпами вакцинации»,

— объяснил Викулов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали новую категорию людей, умирающих от коронавируса.