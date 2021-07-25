Ученые назвали новую категорию людей, умирающих от коронавируса

Довольно часто начали заболевать и умирать люди старше 40 лет.

Ученые из Великобритании назвали новую категорию людей, которые все чаще начали умирать от коронавируса. Жертвами инфекции в последнее время становятся пациенты в возрасте 40 лет, которые отказываются делать прививку. Об этом пишет Daily Mail.

Врачи отмечают, что только вакцинация позволяет снизить риск тяжелого течения болезни, а также летального исхода. Некоторые граждане отказываются прививаться – по этой причине стали чаще умирать пациенты старше 40 лет. Эксперты также добавляют, что иногда прививка не работает – у некоторых не вырабатывается иммунный ответ, а у кого-то есть проблемы со здоровьем, которые ставят под угрозы иммунную систему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые заявили о необратимом снижении уровня интеллекта из-за коронавируса.