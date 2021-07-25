Ученые назвали новую категорию людей, умирающих от коронавируса

Ученые назвали новую категорию людей, умирающих от коронавируса
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: Unsplash

Довольно часто начали заболевать и умирать люди старше 40 лет.

Ученые из Великобритании назвали новую категорию людей, которые все чаще начали умирать от коронавируса. Жертвами инфекции в последнее время становятся пациенты в возрасте 40 лет, которые отказываются делать прививку. Об этом пишет Daily Mail.

Врачи отмечают, что только вакцинация позволяет снизить риск тяжелого течения болезни, а также летального исхода. Некоторые граждане отказываются прививаться – по этой причине стали чаще умирать пациенты старше 40 лет. Эксперты также добавляют, что иногда прививка не работает – у некоторых не вырабатывается иммунный ответ, а у кого-то есть проблемы со здоровьем, которые ставят под угрозы иммунную систему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые заявили о необратимом снижении уровня интеллекта из-за коронавируса.

пандемия смерть ученые


 

Новости партнеров
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
Что известно об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи в поселке Рощино
Что известно об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи в поселке Рощино
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Зои Космодемьянской спортсмены спасли женщину от мужчины с топором
Под Вырицей пожарные вынесли женщину из полыхающего дома
В Мурино под окнами дома нашли бездыханного мужчину
На Бутлерова на кровати лежали окровавленные мать и сын
Ученые назвали новую категорию людей, умирающих от коронавируса
Автобус с туристами сломался по пути из Петербурга в Крым
Подросток, зарезавший парня в Московском районе, заключен под стражу
В День ВМФ в Кронштадте открыли памятник серому тюленю