Ученые заявили о необратимом снижении уровня интеллекта из-за коронавируса

Ученые заявили о необратимом снижении уровня интеллекта из-за коронавируса
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Переболевшие начинают хуже справляться с теми или иными задачами.

Ученые из Великобритании провели исследование, в результате которого выяснили, что заражение коронавирусом влияет на снижение уровня интеллекта. Об этом пишет журнал The Lancet.

В эксперименте приняли участие более 81 тысяч человек, из них 12,6 тысяч переболели коронавирусом с разной степенью тяжести. Им предложили решить ряд задач – хуже справились те, кто заражался инфекцией. Серьезность когнитивных нарушений была связана со степенью тяжести протекания заболевания.

Специалисты считают, что это – необратимое последствие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный инфекционист США рассказал, кому нужна третья доза вакцины от ковида. По последним данным, в мире выявлено 193 927 751 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 127 560 579 пациентов. Число смертельных исходов достигло 4 156 176.

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