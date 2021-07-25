Главный инфекционист США рассказал, кому нужна третья доза вакцины от ковида

Главный инфекционист США рассказал, кому нужна третья доза вакцины от ковида
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал о возможности применения дополнительной бустерной дозы вакцины от ковида.

Как сообщает телеканал CNN, инфекционист отметил, что Соединенные Штаты движутся в «неправильном направлении» в борьбе с новой волной пандемии, поскольку вакцинация замедляется.

По его словам, может потребоваться ревакцинация, особенно для людей с ослабленным иммунитетом.

По последним данным, в мире выявлено 193 927 751 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 127 560 579 пациентов. Число смертельных исходов достигло 4 156 176.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области с 1 июля внесли изменения в «антиковидное» постановление.

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