В Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан

В Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и &#171;ЭпиВакКорона&#187;: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан
В Петербурге продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

За последние сутки выполнено 23 119 прививок.

В Санкт-Петербурге продолжается прививочная кампания, от коронавируса вакцинировались 1 июля первично 18 471 человек. Известно, что еще 4 648 приходили на второй укол. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Всего с начала массовой вакцинации в Северной столице прививку сделали более 924 844 человека. Полностью цикл вакцинации завершили свыше 716 855 горожан. На данный момент в городе доступны 154 448 комплектов для вакцинации от коронавируса.

При этом поступили долгожданные «КовиВак» в количестве 19 500 доз и «ЭпиВакКорона» — 27 540 единиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка с COVID-19 11 месяцев была переносчиком вируса.

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