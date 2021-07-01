Петербурженка с COVID-19 11 месяцев была переносчиком вируса

Коронавирус в организме жительницы Петербурга находился в течение 11 месяцев. Таким образом она могла заражать окружающих.

Врач-инфекционист Первого Петербургского медуниверситета имени Павлова и эксперт некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич рассказала о максимальном периоде заразности у одной из своих переболевших ковидом пациенток.

О том, что женщина являлась переносчиком заразы без малого год Оксана Станевич сообщила в беседе с «Лента.ру».

Доктор добавил, что переболевшие COVID-19 могут оставаться заразными хоть три, хоть шесть месяцев.

Отмечается, что такой долгий период заразности зачастую связан с хронических заболеваниями пациентов.

Например, онкологии, аутоиммунных состояний, болезней крови. Находящийся в организме столь длительное время вирус мутирует.

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