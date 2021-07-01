В Москве с 1 июля стартовала ревакцинация от коронавируса

В Москве с 1 июля началась повторная вакцинация от коронавирусной инфекции. О старте ревакцинации объявил мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщается на сайте главы города, с 1 июля москвичи могут пройти ревакцинацию в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва. А с 5 июля записаться на повторную вакцинацию можно будет в 12 поликлиниках.

Собянин призвал жителей столицы не упускать возможность получить дополнительную защиту от ковида и напомнил о важности иммунитета сейчас, в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», при котором симптомы становятся более тяжелыми.

Мэр добавил, что сам уже прошел повторную вакцинацию.

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