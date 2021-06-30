Воробьев оценил необходимость введения QR-кодов для транспорта в Подмосковье

Воробьев оценил необходимость введения QR-кодов для транспорта в Подмосковье
Не хочется предоставлять неудобства жителям Подмосковья. Фото: kremlin.ru

QR-коды для транспорта в Подмосковье при текущих темпах вакцинации администрация региона постарается не вводить.

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщают «Известия».

Так губернатор отметил, что руководствуется числом выявленных случаев. Они рассматривают такой ввод, однако даже при таких сомнительных показателях, им не хочется предоставлять неудобства жителям Подмосковья.

Воробьев отметил высокие темпы вакцинации от COVID в регионе. Так при сохранении таких показателей вакцинации к июлю будут привиты около 2 миллионов жителей региона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что власти регионов имеют право вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает «Lenta.ru». Президент пояснил, что власти регионов действуют в рамках закона об иммунной защите населения от 1998 года.

Андрей Воробьев вакцинация коронавирус подмосковье транспорт


 

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