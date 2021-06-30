Путин заявил о праве регионов вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан

Вакцинацию от COVID-19 предлагали ввести в раздел национального плана вакцинации, но это не поддержала Госдума. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Вакцинацию от COVID-19 предлагали ввести в раздел национального плана вакцинации, но это не поддержала Госдума. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Президент России Владимир Путин заявил, что власти регионов имеют право вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Об этом сообщает «Lenta.ru». Президент пояснил, что власти регионов действуют в рамках закона об иммунной защите населения от 1998 года. Так у этого закона две основные составляющие. Первая — это российский календарь прививок. Это обязательная прививка, отметил Путин.

Он сообщил, что вакцинацию от вируса XXI века предлагали ввести в раздел нацплана вакцинации, но это не поддержала Госдума.

Вторая составляющая о том, что при росте заболеваемости в каких-либо регионах России их главы имеют право вводить обязательную прививку для отдельных категорий населения, отметил президент.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы жалуются на нехватку второй дозы вакцины «ЭпиВакКорона».