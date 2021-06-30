Петербуржцы жалуются на нехватку второй дозы вакцины «ЭпиВакКорона»

Петербуржцы жалуются на нехватку второй дозы вакцины &#171;ЭпиВакКорона&#187;
Сейчас в городе на остатках имеется около 1000-1500 доз вакцины "ЭпиВакКорона. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пациента поликлиники в Красносельском районе отправили домой из-за отсутствия второй дозы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Петербуржец рассказал в беседе с Peterburg2, что на его глазах в поликлинике №106 привившего первым компонентом «ЭпиВакКороны» пациента отправили домой, поскольку второй дозы в наличии не оказалось. Мужчине сказали ждать звонка в течение нескольких недель.

Ранее в комитете по здравоохранению сообщали, что все компоненты вакцин одинаковые, вся вакцина поступает сразу в двух дозах. Сейчас в городе на остатках имеется около 1000-1500 доз вакцины «ЭпиВакКорона.

Комментируя случай в поликлинике №106, в комитете заявили, что все пациенты, сделавшие первую прививку в этой больнице, смогут получить второй компонент в других пунктах вакцинации. С пациентами должны созвониться и пригласить на прививку.

В комздраве объяснили, что нехватка препарата связана с тем, что многие петербуржцы прививаются вторым компонентом вакцины не в том пункте, где делали первый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы за неделю позвонили по номеру «03» рекордные 9 тысяч раз.

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