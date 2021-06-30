Петербуржцы за неделю позвонили по номеру «03» рекордные 9 тысяч раз

Петербуржцы за неделю позвонили по номеру &#171;03&#187; рекордные 9 тысяч раз
На прошлой неделе скорая по телефону "03" приняла более девяти тысяч звонков. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жители Петербурга поставили рекорд по количеству звонков в службу скорой медицинской помощи. За прошлую неделю номер «03» набрали девять тысяч раз.

На прошлой неделе скорая по телефону «03» приняла более девяти тысяч звонков. В прошлые годы максимум по числу звонков был семь тысяч. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет только о телефонных звонках по номеру «03». Если считать вместе с обращениями по номеру 122, то только 29 июня специалисты обработали около 28 тысяч вызовов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы даты начала ревакцинации от COVID в Петербурге. Городские власти пригласят на процедуру ревакцинации уже привившихся ранее жителей Петербурга.

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