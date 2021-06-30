Названы даты начала ревакцинации от COVID в Петербурге

Вакцинация от коронавируса идёт в России с середины января этого года. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса идёт в России с середины января этого года. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Ревакцинация начнется в Северной столице в самое ближайшее время — в течение недели.

Об этом стало известно среду, 30 июня. Городские власти пригласят на процедуру ревакцинации уже привившихся ранее жителей Петербурга.

Как сообщила пресс-служба городского Комитета по здравоохранению, 1 июля состоится совещание с районами, где будут обсуждаться организационные вопросы.

Напомним, что на данный момент в России применяют три препарата от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ревакцинацию пригласят тех, кто делал прививку более полугода назад.