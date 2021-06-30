В Петербурге проведут ревакцинацию по рекомендации Минздрава

Российский Минздрав прислал в Петербург протоколы о проведении повторной вакцинации от коронавируса. На ревакцинацию пригласят тех, кто делал прививку более полугода назад.

Городские власти пригласят на процедуру ревакцинации уже привившихся ранее жителей Петербурга. Такие протоколы Министерство здравоохранения направило в медучреждения города. Их должны опубликовать в среду днем, 30 июня.

Ревакцинацию в экстренном порядке проведут для тех петербуржцев, кто уже прошел вакцинацию более полугода назад. Уровень антител за это время уже снизился, поэтому необходимо повторное укрепление иммунитета. В дальнейшем ревакцинация для них будет проводиться раз в год, сообщает «Фонтанка».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Вишневский внес законопроект, обязывающий властей Петербурга публиковать статистику по коронавирусу.