Депутат Вишневский внес законопроект, обязывающий властей Петербурга публиковать статистику по коронавирусу

Депутат Вишневский внес законопроект, обязывающий властей Петербурга публиковать статистику по коронавирусу
Депутат Борис Вишневский. Фото: ЗакС Санкт-Петербурга

Во вторник, 29 июня, депутат Законодательного Собрания Северной столицы Борис Вишневский на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о своем новом законопроекте, призывающем властей города к открытости в вопросах статистики по коронавирусной инфекции.

Руководитель фракции «Яблоко» в Петербурге заявил, что хочет обязать правительство публиковать полные данные по заболеваемости и смертности от COVID-19, а также о ходе вакцинации. Инициатива уже отправлена на юридическое заключение, рассказал Вишневский.

Законопроект, предложенный Вишневский, призван сделать статистику по заболеваемости и смертности от ковида более прозрачной и понятной для граждан. Фото: скриншот ВКонтакте/ Борис Вишневский

Парламентарий объяснил, что считает данный законопроект важным, поскольку горожане «имеют право видеть всю картину», чтобы самостоятельно оценить эпидемиологическую обстановку и степень опасности, а не только со слов главы Петербурга и чиновников.

Открытая статистика, уверен депутат, поможет гражданам принять о решение о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать, стоит ли вакцинироваться — то есть, эта информация имеет непосредственную важность для здоровья жителей Северной столицы. «Поскольку Смольный отказывается делать это добровольно [публиковать открытую статистику — прим. ред.], надо обязывать их законом», — заключил Вишневский.

Напомним, что заболеваемость в городе на Неве стремительно растет: за последние сутки коронавирус подтвердили более чем у 1,5 тысяч человек — это наивысший показатель с февраля 2021 года. Смертность среди петербуржцев бьет все рекорды — за минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 111 пациентов.

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