От коронавируса скончалось еще 111 петербуржцев

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. За последние сутки болезнь унесла жизни 111 человек.

Согласно информации на утро среды, 30 июня, Как сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране, за сутки болезнь смогли побороть 1 980 человек, подхватили вирус еще 1 503 человека.

Лидерами по числу новых случаев стали Москва, Московская область и Петербург. В Ленобласти коронавирус подхватили ещё 178 человек.

В России жертв коронавируса за всю пандемию насчитывается 135 214 человек.

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