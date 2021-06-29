Комздрав рассказал, почему у больниц Петербурга выстроились скорые

Комздрав рассказал, почему у больниц Петербурга выстроились скорые
Из-за резкой вспышки COVID-19 у больниц Петербурга выстроились очереди из скорых. Фото: Baltphoto

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал, почему у больниц Северной столицы выстроились скорые.

Об этом сообщают «Невские новости». Так ежедневно заболевших в Северной столице становится всё больше, а темпы прироста оказались слишком быстрыми. Из-за резкой вспышки COVID-19 у больниц Петербурга выстроились очереди из скорых.

Глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объяснил, почему это случилось. Так в течение дня в больницу поступают до тысячи человек, а в течение короткого времени при ограниченном числе больниц в таких ситуациях возможно скопление машин скорой помощи, отметил Лисовец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, сколько петербуржцев заразилось коронавирусом после вакцинации. Роспотребнадзор объявил, сколько человек в Северной столице подхватили коронавирус после того, как сделали прививку.

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