Стало известно, сколько петербуржцев заразилось коронавирусом после вакцинации

Стало известно, сколько петербуржцев заразилось коронавирусом после вакцинации
После вакцинации заболело 0,3% петербуржцев. Фото: комитет по здравоохранению

Роспотребнадзор объявил, сколько человек в Северной столице подхватили коронавирус после того, как сделали прививку.

В городе на Неве после того, как была введена вакцина против коронавируса инфекцию нашли у 0,3% пациентов. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

При этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заметила, что преобладающее большинство жителей города подхватили вирус после первой прививки как раз тогда, когда антитела от препарата еще не успели выработаться в организме.

Официально признанных случаев смертей после прививки от ковида в Петербурге нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 28 июня коронавирус подхватили еще 1 374 петербуржца.

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