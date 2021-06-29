Коронавирус подхватили еще 1 374 петербуржца

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 374 горожанина сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом во вторник, 29 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов лидирует Москва, где коронавирус подхватили еще 6 209 человек. Второе место у Подмосковья — 2 453 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 172 человек.

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