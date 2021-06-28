В Центре Гамалеи рассказали, когда ситуация с коронавирусом в России изменится в лучшую сторону

В Центре Гамалеи рассказали, когда ситуация с коронавирусом в России изменится в лучшую сторону
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов Центра имени Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал, что спрогнозировать ситуацию с развитием коронавирусной инфекции в России сложно, однако следует учитывать фактор создания коллективного иммунитета.

По его словам, ситуация постоянно меняется в силу способности вируса мутировать, сообщают «Известия». Новые варианты индийского штамма — «дельта» и «дельта плюс» меняют ситуацию в худшую сторону, отметил специалист.

С начала пандемии в России выявлен 5 472 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 893 летальных исхода, выздоровели 4 969 340 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причины, по которым можно легально отказаться от вакцинации от коронавируса. При этом есть категории людей, которым важно вакцинироваться: это лица старше 65 лет, люди с ожирением, с хроническими с онкологическими заболеваниями.

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