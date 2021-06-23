Малышева назвала причины для отказа от вакцинации от коронавируса

Малышева назвала причины для отказа от вакцинации от коронавируса
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Врач отметила, что не всем можно делать прививку.

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала причины, по которым можно легально отказаться от вакцинации от коронавируса. Вопрос она затронула в выпуске передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

Так, прививку не обязательно делать несовершеннолетним, так как у них низкий риск «подхватить» данную инфекцию. Что касается беременных, то им лучше не делать прививку, считает Малышева, а вот их ближайшему окружению – стоит, так как коронавирус опасен для рожениц. При этом есть категории людей, которым важно вакцинироваться: это лица старше 65 лет, люди с ожирением, с хроническими с онкологическими заболеваниями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге свободны чуть больше 10% инфекционных коек. 77% госпитализированных горожан находятся в состоянии средней тяжести.

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