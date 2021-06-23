В Петербурге свободны чуть больше 10% инфекционных коек

В Петербурге свободны чуть больше 10% инфекционных коек
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

77% госпитализированных горожан находятся в состоянии средней тяжести.

Замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что в городе свободны только 11% инфекционных коек. Такими данными он поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Среди тех, кто лечится в больницах, 21% пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 77% — в состоянии средней тяжести. За прошедшие сутки в Северной столице выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом. Власти призывают петербуржцев активней прививаться, чтобы приостановить распространение инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заверил, что в России не обсуждают введение нового локдауна.

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